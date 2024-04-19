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Громади у чотирьох областях отримають від Японії та ЄС техніку для розчищення завалів

Громади у чотирьох областях отримають від Японії та ЄС техніку для розчищення завалів

 

Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні оголосила передання обладнання для управління відходами 19 громадам у чотирьох областях. Обладнання закуплено за гроші Європейського Союзу та Японії, повідомило Міністерство інфраструктури.

"У більшості громад, особливо тих, які пережили окупацію, комунальну техніку було знищено, а та що лишилася - стара, потребує ремонту й заміни. Громади життєво потребують техніки для розчищення завалів і сміттєвозів, щоб знову зробити життя комфортним, і жителі мали можливість повернутися додому", - зазначила заступниця міністра Анна Юрченко.

Громади Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини отримають 52 сміттєвози та 63 одиниці важкої техніки для розчищення завалів - самоскиди, гусеничні й колісні екскаватори, а також два типи навантажувачів:

→ 35 сміттєвозів і чотири одиниці важкої техніки за спільного фінансування ЄС та уряду Японії для 12 громад Київської й Чернігівської областей;
→ 17 сміттєвозів, чотири самоскиди та вісім одиниць техніки для управління відходами руйнувань за підтримки уряду Японії для Чернігова й п'яти громад області;
→ 41 одиницю важкої техніки за фінансування уряду Японії для Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, яка працюватиме в кількох громадах області;
→ комплекти обладнання за підтримки ЄС для перероблення відходів руйнації, зокрема машини для сортування та дроблення, для Бучанської, Чернігівської й Миколаївської громади;
→ 28 000 сміттєвих контейнерів та обладнання для перероблення твердих побутових відходів для Київської й Чернігівської областей за гроші ЄС та уряду Японії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Японія
 

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