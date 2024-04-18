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ЄС розробить додаткові тарифи на російські та білоруські агропромислові товари
20:15 18.04.2024 |
Лідери Європейського союзу доручили виконавчим органам ЄС розробити пропозиції щодо додаткових тарифів для російської та білоруської сільськогосподарської продукції.
Відповідне доручення Раді ЄС і Європейській комісії прописано у висновках, схвалених у п'ятницю в Брюсселі за результатами дводенного засідання Європейської ради.
У висновках констатується, що "конкурентоспроможний і стійкий сільськогосподарський сектор є ключовим стратегічним інтересом Союзу". "Фермери потребують стабільної та передбачуваної структури, зокрема для вирішення екологічних і кліматичних проблем. Згідно зі своїми попередніми висновками, Європейська Рада закликає до якнайшвидшого ухвалення поправок до регламенту Спільної аграрної політики (САП) і заохочує Раду та Комісію продовжити роботу, особливо щодо... запровадження додаткових тарифів на певний імпорт до Європейського Союзу російської та білоруської сільськогосподарської продукції, з огляду на вплив на Єдиний ринок та гарантування того, що транзит таких товарів до країн, що розвиваються, залишиться неушкодженим", - сказано в документі.
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