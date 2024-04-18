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АНАЛІТИКА

ЄС розробить додаткові тарифи на російські та білоруські агропромислові товари

 

Лідери Європейського союзу доручили виконавчим органам ЄС розробити пропозиції щодо додаткових тарифів для російської та білоруської сільськогосподарської продукції.

Відповідне доручення Раді ЄС і Європейській комісії прописано у висновках, схвалених у п'ятницю в Брюсселі за результатами дводенного засідання Європейської ради.

У висновках констатується, що "конкурентоспроможний і стійкий сільськогосподарський сектор є ключовим стратегічним інтересом Союзу". "Фермери потребують стабільної та передбачуваної структури, зокрема для вирішення екологічних і кліматичних проблем. Згідно зі своїми попередніми висновками, Європейська Рада закликає до якнайшвидшого ухвалення поправок до регламенту Спільної аграрної політики (САП) і заохочує Раду та Комісію продовжити роботу, особливо щодо... запровадження додаткових тарифів на певний імпорт до Європейського Союзу російської та білоруської сільськогосподарської продукції, з огляду на вплив на Єдиний ринок та гарантування того, що транзит таких товарів до країн, що розвиваються, залишиться неушкодженим", - сказано в документі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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