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АНАЛІТИКА

ЄС збільшує фінансування програми стипендій для українських науковців

 

Європейська комісія збільшила на 10 мільйонів євро фінансування програми MSCA4Ukraine, створеної для підтримки дослідників, які були змушені виїхати з України після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", Єврокомісія оголосила 18 квітня.

Додаткове фінансування дозволить щонайменше 50 дослідникам, зокрема докторантам та аспірантам, які були змушені виїхати з України, безпечно продовжити роботу над своїми дослідженнями в ЄС та країнах, що є асоційованими членами програми Horizon Europe.

З моменту запуску восени 2022 року програма стипендій MSCA4Ukraine підтримала 125 дослідників-переселенців з України, які навчаються та працюють у 21 країні світу, зазначають у Єврокомісії.

Ця програма є частиною ширшої підтримки українських науковців з боку ЄС. Зокрема у сфері досліджень та інновацій Україна бере участь у програмі Horizon Europe та "Євратом" без необхідності робити фінансові внески.

Нещодавно Євросоюз також відкрив представництво Horizon Europe у Києві та розробив схему допомоги українським компаніям у сфері високих технологій під егідою Європейської інноваційної ради.

Водночас через повномасштабну російську війну проти України та на знак солідарності з народом України Єврокомісія у 2022 році вирішила призупинити співпрацю з російськими структурами в галузі досліджень, науки та інновацій.
Ключові теги: ЄС
 

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