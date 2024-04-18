Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США та Британія наклали нові санкції на Іран через масований обстріл Ізраїлю

 

Сполучені Штати й Велика Британія 18 квітня спільно оголосили про санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю минулими вихідними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило американське Міністерство фінансів.

Санкції США охопили 16 фізичних і двох юридичних осіб - усі вони пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та причетні до виробництва дронів, які Тегеран використав під час атаки на Ізраїль 13 квітня.

Додатково у чорний список США потрапили п'ять компаній, які постачають Ірану компоненти для виробництва сталі, та три дочірні компанії іранського виробника авто, що співпрацює з КВІР.

Крім того, американське Міністерство торгівлі запроваджує додаткові заходи експортного контролю, покликані обмежити доступ Ірану до мікроелектроніки, яку той використовує у виробництві зброї.

Санкції Великої Британії стосуються кількох іранських військових організацій, фізичних та юридичних осіб, причетних до іранської індустрії БПЛА та балістичних ракет.

"Ми продовжимо використовувати наші санкційні повноваження для протидії Ірану, причому подальші дії будуть оголошені в найближчі дні і тижні", - йдеться в заяві міністерки фінансів США Джанет Єллен.

Запровадження нових санкцій США проти Тегерана напередодні анонсував Білий дім.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 16 квітня також погодились розширити режим санкцій, пов'язаний із військовою допомогою Ірану Росії, у зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль із використанням сотень ракет і дронів у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6037
  0,0586
 0,15
EUR
 1
 42,2789
  0,2227
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3431  0,06 0,15 39,8973  0,06 0,16
EUR 42,1069  0,13 0,31 42,8912  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5100  0,04 0,10 39,5500  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес