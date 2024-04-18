Фінансові новини
- |
- 18.04.24
- |
- 19:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
США та Британія наклали нові санкції на Іран через масований обстріл Ізраїлю
19:02 18.04.2024 |
Сполучені Штати й Велика Британія 18 квітня спільно оголосили про санкції проти Ірану у відповідь на здійснений ним масований обстріл Ізраїлю минулими вихідними.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило американське Міністерство фінансів.
Санкції США охопили 16 фізичних і двох юридичних осіб - усі вони пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та причетні до виробництва дронів, які Тегеран використав під час атаки на Ізраїль 13 квітня.
Додатково у чорний список США потрапили п'ять компаній, які постачають Ірану компоненти для виробництва сталі, та три дочірні компанії іранського виробника авто, що співпрацює з КВІР.
Крім того, американське Міністерство торгівлі запроваджує додаткові заходи експортного контролю, покликані обмежити доступ Ірану до мікроелектроніки, яку той використовує у виробництві зброї.
Санкції Великої Британії стосуються кількох іранських військових організацій, фізичних та юридичних осіб, причетних до іранської індустрії БПЛА та балістичних ракет.
"Ми продовжимо використовувати наші санкційні повноваження для протидії Ірану, причому подальші дії будуть оголошені в найближчі дні і тижні", - йдеться в заяві міністерки фінансів США Джанет Єллен.
Запровадження нових санкцій США проти Тегерана напередодні анонсував Білий дім.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 16 квітня також погодились розширити режим санкцій, пов'язаний із військовою допомогою Ірану Росії, у зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході.
Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль із використанням сотень ракет і дронів у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Розвідка назвала втрати росіян після удару по аеродрому у Джанкої
|Посол розкрила деталі підтримки України, яку розгляне Конгрес США
|Байден пообіцяв негайно підписати закон про допомогу Україні
|Проєкт Джонсона передбачає $61 млрд для України та союзників і вимогу передати ATACMS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США та Британія наклали нові санкції на Іран через масований обстріл Ізраїлю
|Нафтовий сектор Венесуели постраждав через втрату найширшої ліцензії США
|Байден назвав Китай «ксенофобським»
|Глава МЗС Швеції: Нафтовий флот РФ у Балтійському морі може спричинити екологічний хаос
|Спецпредставник Китаю зустрівся з українським послом
|ЄЦБ вимагатиме від власника Райффайзенбанку прискорити процес скорочення присутності в РФ
Бізнес
|Економіка Британії буде одним з найбільших переможців революції ШІ – прогноз МВФ
|Ілон Маск тепер хоче брати гроші з нових користувачів X
|DaVinci Resolve отримала оновлення з набором ШІ-функцій
|Microsoft розміщуватиме рекламу в меню «Пуск» на Windows 11
|Western Digital готується випустити першу SD-карту ємністю 4 ТБ у 2025 році
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший
|Річні витрати компаній на кібербезпеку зростуть до 9,2 трильйона доларів у 2024 році