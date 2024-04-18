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Проти суперника Орбана почали розслідування через підозру в «іноземному фінансуванні»
18:55 18.04.2024 |
Підконтрольне уряду Угорщини управління із захисту суверенітету розпочало перевірку новоствореного руху критика й опонента Віктора Орбана Петера Мадяра через повідомлення про "іноземне фінансування".
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації порталу Telex.
Приводом до перевірки руху Мадяра стала стаття в проурядовій газеті Magyar Nemzet, де стверджується, що гроші на кампанію опозиціонеру дає Datadat Professional - компанія, яка допомагає громадським і політичним кампаніям із охопленням у соцмережах.
Угорська влада раніше називала Datadat Professional причетною до мережі "іноземних та угорських суб'єктів", яка нібито намагалась втрутитись у парламентські вибори 2022 року. "Мережі" закидали незаконний збір даних про громадян Угорщини.
У статті Magyar Nemzet стверджується, що проти працівників компаній, які входять до складу "мережі", відкрито кілька кримінальних проваджень.
Сам Петер Мадяр відреагував на розслідування, заявивши, що чекає на дзвінок голови управління із захисту суверенітету, соратника прем'єра Угорщини Тамаша Ланчі.
"Пропоную вам також зв'язатися з "Фідес", навіть разом із головою Державної аудиторської служби Угорщини й запитати, скільки мільярдів форинтів витрачають щорічно, починаючи з 2015 року, їхні американські гуру передвиборчої кампанії, майстри пропаганди ненависті, і як Віктор Орбан втручається з мільярдами угорських платників податків майже на всіх виборах на Балканах і навіть у Франції", - сказав він.
Генеральний директор Datadat Professional Віктор Сігетварі також відкинув звинувачення Magyar Nemzet, заявивши, що компанія не має "жодних ділових відносин з Петером Мадяром або будь-якою іншою пов'язаною з ним стороною чи організацією".
Петер Мадяр увірвався на політичну сцену Угорщини в лютому, коли звинуватив уряд у широкомасштабній корупції та управлінні централізованою пропагандистською машиною. Наприкінці березня Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Орбана втрутитися у справу про корупцію.
Це викриття, яке розслідує прокуратура, призвело до масових протестів в Угорщині і кинуло тінь на уряд Орбана, який вже потерпів від "педофільського скандалу", що призвів до відставки президентки Каталін Новак.
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