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Глава МЗС Швеції: Нафтовий флот РФ у Балтійському морі може спричинити екологічний хаос
15:23 18.04.2024 |
Швеція занепокоєна тим фактом, що Росія, переправляючи застарілі нафтові танкери через Балтійське море, може спричинити "екологічний хаос" у регіоні.
Про це сказав глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом в інтерв'ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
Шведський міністр закликав запровадити нові правила і механізми, щоб запобігти екологічній катастрофі, яку може спричинити застарілий російський нафтовий флот.
"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема, пов'язана з зіткненням або витоком нафти з одного з цих кораблів, які також у багатьох випадках не придатні для мореплавства, або дуже близькі до цього", - сказав Білльстрьом.
Близько половини всієї російської нафти, що транспортується морем, проходить через Балтійське море і води Данії. При цьому компанії часто працюють непрозоро і використовують міжнародні води, щоб уникнути перевірок.
Цей нафтовий флот приносить величезні прибутки Росії для війни в обхід західних санкцій.
"Той факт, що вони перевозять нафту, яка підживлює російську агресію проти України, є досить поганим. Але ще гірше те, що Росію анітрохи не турбує той факт, що ці кораблі можуть спричинити серйозний екологічний хаос у морях, які, якщо взяти Балтійське море, і так є дуже вразливими", - додав глава шведського МЗС.
За його словами, приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО змінило стратегічну ситуацію в Балтійському морі, оскільки Росія залишилася єдиною країною з балтійським узбережжям, яка не є членом Альянсу.
Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що переміщення у Балтійському морі "тіньового флоту" Росії, який нелегально перевозить російську нафту, треба зупинити, у тому числі шляхом втручання на рівні Єврокомісії.
У Фінляндії також побоюються розливу нафти в Балтійському морі через "тіньовий флот" Росії
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