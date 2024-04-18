Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава МЗС Швеції: Нафтовий флот РФ у Балтійському морі може спричинити екологічний хаос

 

Швеція занепокоєна тим фактом, що Росія, переправляючи застарілі нафтові танкери через Балтійське море, може спричинити "екологічний хаос" у регіоні.

Про це сказав глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом в інтерв'ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Шведський міністр закликав запровадити нові правила і механізми, щоб запобігти екологічній катастрофі, яку може спричинити застарілий російський нафтовий флот.

"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема, пов'язана з зіткненням або витоком нафти з одного з цих кораблів, які також у багатьох випадках не придатні для мореплавства, або дуже близькі до цього", - сказав Білльстрьом.

Близько половини всієї російської нафти, що транспортується морем, проходить через Балтійське море і води Данії. При цьому компанії часто працюють непрозоро і використовують міжнародні води, щоб уникнути перевірок.

Цей нафтовий флот приносить величезні прибутки Росії для війни в обхід західних санкцій.

"Той факт, що вони перевозять нафту, яка підживлює російську агресію проти України, є досить поганим. Але ще гірше те, що Росію анітрохи не турбує той факт, що ці кораблі можуть спричинити серйозний екологічний хаос у морях, які, якщо взяти Балтійське море, і так є дуже вразливими", - додав глава шведського МЗС.

За його словами, приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО змінило стратегічну ситуацію в Балтійському морі, оскільки Росія залишилася єдиною країною з балтійським узбережжям, яка не є членом Альянсу.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що переміщення у Балтійському морі "тіньового флоту" Росії, який нелегально перевозить російську нафту, треба зупинити, у тому числі шляхом втручання на рівні Єврокомісії.

У Фінляндії також побоюються розливу нафти в Балтійському морі через "тіньовий флот" Росії
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6037
  0,0586
 0,15
EUR
 1
 42,2789
  0,2227
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3431  0,06 0,15 39,8973  0,06 0,16
EUR 42,1069  0,13 0,31 42,8912  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5100  0,04 0,10 39,5500  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес