ЄЦБ вимагатиме від власника Райффайзенбанку прискорити процес скорочення присутності в РФ

Європейський центральний банк (ЄЦБ) надішле до Raiffeisen Bank International AG (RBI), що володіє російським Райффайзенбанком, вимогу про прискорення процесу згортання бізнесу в РФ.

Як йдеться в повідомленні RBI, він розраховує отримати цей припис регулятора найближчим часом.

Згідно з чинними наразі рекомендаціями, кредитний портфель у РФ має суттєво скоротитися до 2026 року - на 65% до рівня третього кварталу 2023 року (тоді він становив 6,3 млрд євро), також має значно знизитися обсяг платежів, що надходять від РФ.

RBI зазначає, що з лютого 2022 року здійснив суттєві кроки зі скорочення ризиків, пов'язаних із володінням Райффайзенбанком. Група, як і раніше, планує деконсолідувати цей актив, зокрема за рахунок його продажу.

"Вимоги ЄЦБ виходять далеко за рамки власних планів RBI щодо подальшого скорочення бізнесу в Росії і можуть негативно вплинути на варіанти продажу Райффайзенбанку", - йдеться в повідомленні австрійської групи.

"RBI планує у 2024 році продовжити проведення заходів зі скорочення російського бізнесу, що відповідає його наміру продати російський дочірній банк. RBI очікує, що ЄЦБ накаже йому ще більше скоротити присутність у Росії. Ми розуміємо, що ця вимога реалізується в рамках оголошеної регулятором загальної стратегії зменшення ризиків європейських банків на Росію. RBI уважно вивчить пред'явлені йому вимоги", - наголошується в повідомленні.

Активи російського бізнесу RBI у 2023 році скоротилися на 23% - до 20,7 млрд євро. Кредитний портфель у РФ за рік знизився на 34% - до 5,97 млрд євро, кошти клієнтів - на 27% - до 14,6 млрд євро. Російські "дочки" RBI у 2023 році скоротили прибуток на 35% - до 1,341 млрд євро.

Групу RBI у РФ представляють Райффайзенбанк, а також лізингова, страхова та керуюча компанії.