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Страховики «Північного потоку» відмовляються платити за пошкодження
13:58 18.04.2024 |
Компанії Lloyd's і Arch Insurance (EU) DAC, які були страховиками "Північного потоку" заявили, що поліс не покриває збитки, "прямо чи опосередковано" спричинені війною, військовими діями або детонацією вибухових речовин.
Про це повідомляє Reuters.
"Північний потік" вимагає від своїх страховиків понад 400 мільйонів євро.
Однак Lloyd's і Arch Insurance (EU) DAC посилаються на те, що поліс не покриває витрати, які спричинені війною, або опосередкованими військовими діями.
Страховики також заявили, що поліс не покриває збитки, які сталися "за наказом будь-якого уряду".
"Відповідачі покладатимуться на той факт, що шкода від вибуху могла бути завдана тільки - або, принаймні, з більшою ймовірністю, ніж ні - урядом або за його наказом", - сказав адвокат страховиків.
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