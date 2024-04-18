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АНАЛІТИКА

У Косові скаржаться на посилені перевірки на кордоні з Сербією після історичного рішення ПАРЄ

 

У Косові повідомляють про низку випадків дуже тривалої перевірки громадян з косовськими документами, які поверталися з закордонних поїздок через територію Сербії в останні два дні.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами регіональних ЗМІ, пише "Європейська правда".

Щонайменш шість автобусів із Косова, які прямували з Хорватії і приїхали на сербський кордон пізно увечері 16 квітня, майже добу чекали завершення перевірки документів пасажирів. За словами свідків, час очікування складав близько 20 годин.

Косовські туристичні агентства повідомили про подібні затримки і на кордоні Сербії з Угорщиною.

Це співпадає у часі з рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) рекомендувати запросити частково визнане Косово стати членом Ради Європи.

"Через день після того, як ПАРЄ проголосувала за членство Косово у Раді Європи, Сербія мститься мирним жителям Косово", - заявив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

Також в МВС Косова заявили, що на різних прикордонних переходах в Сербії затримали для допиту 10 косовських співробітників поліції, албанців і сербів, які не були в цей при виконанні обов'язків, з яких на момент публікації 5 осіб ще залишалися під вартою. Їх допитували про зв'язки з Армією визволення Косова та роль у війні в регіоні наприкінці 90-х років.

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що у ЄС знають про ситуацію, і закликав Сербію припинити такі дії.

"Угода про свободу пересування, досягнута в рамках діалогу за сприяння ЄС, встановлює чіткі параметри щодо в'їзду та виїзду громадян Косова до Сербії та з неї. Нинішня ситуація є порушенням цієї угоди", - наголосив речник.

В МВС Сербії назвали звинувачення у перешкоджанні проїзду необґрунтованими і дезінформуючими та заявили, що Сербія посилила контроль на пунктах пропуску "задля більшої безпеки" громадян, з чим і пов'язана тривалість очікування.

"Міністерство внутрішніх справ ще раз наголошує, що всім громадянам з території автономного краю Косово і Метохія дозволено безперешкодний в'їзд, і рішуче відкидає інсинуації про те, що їм заборонено в'їзд через наявність документів, виданих тимчасовими органами самоврядування у Приштині", - заявили в МВС Сербії.

Нагадаємо, 16 квітня ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів. Сербія виступає категорично проти та погрожувала виходом з організації, якщо туди приймуть Косово.

Після голосування депутатки, що представляють Сербію у ПАРЄ, анонсували "жорстку відповідь" Белграда.
 

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