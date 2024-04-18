Експорт російського дизпального впав на 25% через атаки по НПЗ

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, за 10 днів до 13 квітня експорт російського дизеля становив у середньому 0,74 мільйона барелів на день, що на 25% менше, ніж середній рівень за цей період у 2019-2023 роках.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Російський експорт дизельного палива продовжує падати через кілька тижнів після атак безпілотників на нафтопереробні заводи країни, пише агентство.

Трейдери уважно стежать за тим, що відбувається з російськими паливними потоками. Оскільки темпи переробки нафти в країні нещодавно впали до 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що їй доведеться перенаправляти сиру нафту, яку її заводи не можуть переробити, на експортний ринок.

Хоча потоки нафти одночасно зросли, існують практичні обмеження для того, щоб ці поставки зросли набагато більше.

Остання атака безпілотників на російський нафтопереробний завод сталася 2 квітня, але для того, щоб будь-які перебої на заводах вплинули на експортні потоки, потрібен час.