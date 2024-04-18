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АНАЛІТИКА

Влада Пакистану ввела заборону на використання Twitter

 

Міністерство внутрішніх справ Пакистану в країні заблокувало доступ до соціальної мережі Twitter із "міркувань національної безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Користувачі в Пакистані повідомляли про проблеми з використанням соціальної мережі ще з середини лютого, але уряд досі не робив жодних офіційних заяв із цього приводу.

"Тут дуже доречно згадати, що нездатність Twitter дотримуватися законних директив уряду Пакистану і усунути занепокоєння з приводу неправомірного використання його платформи викликала необхідність запровадження заборони", - йдеться у заяві МВС у суді.

Повідомляється, що рішення про заборону Twitter було прийнято на користь "забезпечення національної безпеки, підтримки громадського порядку та збереження цілісності нашої нації".

Влада Пакистану також зазначає, що менеджери Twitter нібито не хотіли вирішувати проблему. При цьому представники соцмережі зазначили, що весь час продовжували співпрацювати з урядом Пакистану, щоб зрозуміти його стурбованість і вирішити проблеми, що виникли.

При цьому багато урядовців Пакистану, зокрема прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф, продовжують використовувати Twitter, ймовірно, через програмне забезпечення VPN.

Рішення про тимчасове блокування Twitter було ухвалено урядом після розгляду конфіденційних звітів пакистанських спецслужб. У них йдеться, що "ворожі елементи, що діють у Twitter, мають гидкі наміри створити атмосферу хаосу та нестабільності з кінцевою метою дестабілізувати країну та занурити її в ту чи іншу форму анархії".

Раніше повідомлялося, що в Пакистані студента засудили до страти через повідомлення в месенджері Whatsapp. Звинувачення було з богохульством. У постанові суду йдеться, що студент засуджений до страти за підготовку фотографій та відео, які містили принизливі слова про пророка Мухаммеда та його дружин.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Пакистан
 

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