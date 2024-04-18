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АНАЛІТИКА

Парламент Швейцарії не підтримав приєднання до групи G7 з пошуку росактивів

 

Національна рада - нижня палата парламенту Швейцарії - 17 квітня не підтримала пропозицію про приєднання країни до міжнародної робочої групи REPO, яка відстежує та арештовує активи російських олігархів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Ініціатива, яку висунула швейцарська партія "Зелених", минулого місяця отримала підтримку в комітеті з питань зовнішньої політики Національної ради.

Але на пленарному засіданні її підтримали лише 80 членів нижньої палати парламенту Швейцарії, а проти висловився 101. Перед цим свою негативну оцінку пропозиції надав і швейцарський уряд.

Прихильники ідеї стверджували, що військовий нейтралітет Швейцарії, який забороняє їй надавати зброю Києву, є аргументом на користь приєднання до робочої групи з відстеження активів російських олігархів.

Швейцарська депутатка від "Зелених" Франциска Райзер під час виступу в парламенті зазначила, що фінансові та товарні ринки Швейцарії вже давно приваблюють російські гроші, а в швейцарських банках, за оцінками, зберігається від 165 до 220 мільярдів доларів.

"І все ж, Швейцарія досі заморозила лише близько 7,5 мільярдів франків (8,2 мільярда доларів", - підкреслила Райзер.

Робоча група REPO була створена в березні 2022 року країнами G7, Європейським Союзом та Австралією. Відтоді до неї не приєдналася жодна інша країна.

Минулого року Швейцарія отримала листа від послів країни "Групи семи" з пропозицією долучитись до REPO й критикою "лазівок", які Росія могла використовувати для ухиляння від санкцій. Тоді влада Швейцарії відповіла на листа, відхиливши прохання приєднатися до робочої групи.
 

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