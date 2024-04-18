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Лідери ЄС погодились покарати Іран санкціями за атаку на Ізраїль
09:17 18.04.2024 |
ЄС розширить санкції проти Ірану після нападу країни на Ізраїль у минулі вихідні.
Про це йдеться у висновках після першого дня саміту ЄС 17 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Лідери ЄС заявили, що Європейський Союз вживе подальших обмежувальних заходів проти Ірану, зокрема, щодо безпілотних літальних апаратів і ракет.
При цьому наголосили, що "Європейський Союз залишається повністю відданим сприянню деескалації та безпеці в регіоні".
"Європейська рада рішуче й однозначно засуджує напад Ірану на Ізраїль і підтверджує свою повну солідарність із народом Ізраїлю та відданість безпеці Ізраїлю та регіональній стабільності", - сказано також у висновках.
Глава Європейської ради Шарль Мішель після першого дня дводенного саміту лідерів ЄС у Брюсселі сказав, що ідея санкцій полягає у тому, аби "націлитися на компанії, які потрібні для безпілотників, для ракет", а деталі обмежень ще належить опрацювати.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 16 квітня погодились розширити режим санкцій, пов'язаний із військовою допомогою Ірану Росії та у зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що на зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" цими днями обговорюють санкції щодо Ірану.
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