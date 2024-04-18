Lockheed розробить для армії США перехоплювач міжконтинентальних ракет

Американська компанія Lockheed Martin виграла контракт в Агентства протиракетної оборони США на розробку наступного покоління перехоплювачів міжконтинентальних балістичних ракет.

Контракт оцінюється приблизно в 17 мільярдів доларів. Він спрямований на підвищення ефективності системи протиракетної оборони та забезпечення безпеки країни від потенційної загрози з боку країн, таких як Північна Корея та Іран.

Lockheed розробить зенітну ракету нового покоління для вдосконалення наявної системи протиракетної оборони GMD. Також контракт включає створення мережі радарів, та іншого необхідного обладнання. Очікується, що перший перехоплювач надійде в дію 2028 року.

Компанія підкреслила свою здатність постачати надійні та ефективні перехоплювачі для потреб армії. Зазначимо, що акції компанії зросли на 0,60% після оголошення про успішне контрактування.

Цікаво, що оцінки уряду кажуть, що програма розробки нових перехоплювачів буде коштувати близько 17,7 мільярда доларів. А у бюджеті на наступний фінансовий рік адміністрація президента Байдена запропонувала виділити 28,4 мільярда доларів на потреби ракетних оборонних систем.

Робота над програмою наземної оборони розпочалася наприкінці 1990-х років. За весь час було витрачено 40 мільярдів доларів. Хоча більш ніж половина всіх випробувань системи закінчилися успішно, офіс Директора з операційних випробувань і оцінки Пентагону у 2023 році повідомив, що GMD може захищати від "невеликої кількості загроз балістичних ракет".