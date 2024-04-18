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Міністри G7 не дійшли згоди щодо використання заморожених активів РФ: обіцяють рішення у червні
08:44 18.04.2024 |
Міністри фінансів країн "Великої сімки" на зустрічі у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо шляхів використання заморожених російських активів на підтримку України. Вони продовжать працювати над можливими варіантами, які представлять лідерам G7 перед самітом в Італії у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times і Reuters.
Після безрезультатних дебатів міністри G7 заявили: "Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу відповідно до наших правових систем".
"Ми продовжуватимемо працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем, з метою інформування наших лідерів перед самітом в Апулії у червні", - йдеться у заяві.
Розбіжності у G7 щодо шляхів використання російських активів
FT пояснює, що Вашингтон підтримав ідею повної конфіскації активів у 260 мільярдів євро і передачі їх Україні. Проте європейські чиновники побоюються, що це може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки.
Виступаючи перед зустріччю міністрів фінансів G7, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард сказала, що пропозиції США викликають серйозне занепокоєння серед юристів, у тому числі в американській адміністрації.
"Перехід від заморожування активів до їх конфіскації та розпорядження ними - це те, на що потрібно дивитися дуже уважно", - сказала Лагард, попереджаючи, що це може призвести до "порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити, і поваги якого очікуєте від Росії".
Країни ЄС пропонують поки віддати Києву лише прибуток, отриманий від базових активів. Але наразі Україна потребує більших сум, оскільки додаткова допомога США затримується в Конгресі.
"Ми обговорюємо кілька різних варіантів. Один із них - це конфіскація, а інший - надання застави або навіть використання несподіваних прибутків або відсотків від цих активів для фінансування позики", - сказав міністр фінансів США Уоллі Адейемо.
Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер сказав, що відсотки від активів РФ оцінюються від 3 до 5 мільярдів євро на рік, залежно від рівня процентних ставок.
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