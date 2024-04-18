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Франція конфіскувала у чоловіка колишньої дружини Путіна віллу за 5,4 млн євро – фото
23:08 17.04.2024 |
Вілла "Сюзанна", або "Рівера", розташована на узбережжі Біскайської затоки неподалік міста Біарріц. Конфіскація відбулася після скарги французького відділення Transparency International - правозахисники вимагали перевірити походження коштів, на які було придбано віллу.
Відомо, що вілла в стилі ар-деко в Англії, неподалік міста Біарріц, куплена в 2013 році за 5,4 млн євро. Це приватний будинок площею 450 кв. м з вісьмома спальнями і прилеглою територією площею 5000 кв. м.
Про цю віллу вперше стало відомо у 2017 році, коли журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) випустили розслідування про фінанси Очеретного.
Зараз вілла закинута, на ній ніхто не живе.
Після вторгнення РФ в Україну на стінах "Рівери" з'явилися графіті з українським прапором та написом Fuck Putin.
Володимир та Людмила Путіни оголосили про розлучення у 2013 році. Про другий шлюб Людмили Путіної офіційно не повідомлялося, проте журналісти з'ясували, що вона одружилася не пізніше 2016 року.
Франція конфіскувала у чоловіка колишньої дружини Путіна віллу за 5,4 млн євро - фото
Путін став першим керівником в історії Росії, який публічно оформив розлучення. У січні 2016 року газета "Собеседник" писала, що у липні 2015-го квартира, якою родина Путіних володіла з 1995-го, перейшла у власність Людмили Олександрівни Очеретної - жінки, ім'я, по батькові, а також дата та місце народження якої повністю збігалися з іменем, по батькові, датою та місцем народження Людмили Шкребневої-Путіної.
Так уперше стало широко відомим ім'я Артура Очеретного - ймовірного нового чоловіка Людмили Путіної та директора фонду "Центр розвитку міжособистісних комунікацій".
Очеретний протягом багатьох років займався бізнесом, проте його проєкти не мали особливого успіху. Майже всі фірми, що належали йому, збанкрутували. З 2003-го до 2008 року він працював гендиректором в агентстві "Арт шоу центр", який організовував свята і заходи. Серед клієнтів агентства - партія "Единая Россия", Загальноросійський народний фронт, Мінекономрозвитку, Газпром і Сбербанк.
Зазначають, що в різні роки очолюваний Очеретним Центр розвитку міжособистісних комунікацій отримував великі суми грошей із різних джерел. У 2015 році 62 млн рублів фонду виділив московський уряд із формулюванням на "створення умов для ефективної комунікативної взаємодії в суспільстві", а у 2012 році дочірня структура РЖД перерахувала центру 25 млн рублів.
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