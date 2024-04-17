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АНАЛІТИКА

Парламент Швеції проголосував за спрощення легальної зміни статі

 

Шведський парламент ухвалив у середу закон, який знижує вік, необхідний для легальної зміни статі, з 18 до 16 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Закон підтримали 234 депутати, проти проголосували 94. Водночас 21 законодавець був відсутнім.

Згідно з законом, для зміни статі молоді люди до 18 років, як і раніше, потребуватимуть схвалення опікуна, лікаря та Національної ради з питань охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Втім, діагноз гендерної дисфорії, який медики визначають як психологічний дистрес, який відчувають ті, чиє гендерне самовираження не відповідає їхній гендерній ідентичності, більше не буде потрібен.

Правоцентристська коаліція консервативного прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона розкололася в цьому питанні: "Помірковані" та ліберали здебільшого підтримали закон, а нечисленні християнські демократи виступили проти нього.

Популістські ультраправі "Шведські демократи", які підтримують уряд, але не входить до його складу, також виступили проти.

Серед інших, Данія, Норвегія, Фінляндія та Іспанія вже мають подібне законодавство.

У Великій Британії парламент Шотландії у 2022 році ухвалив законопроєкт, який дозволяє людям віком від 16 років змінювати стать у документах, що посвідчують особу, шляхом самодекларації. Втім, його ветував британський уряд, а в грудні 2023 року вищий цивільний суд Шотландії підтримав це рішення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон ризикує втратити підтримку власної парламентської групи та керівної коаліції через суперечливий законопроєкт про гендерну ідентичність.

Перед цим в парламенті Греції схвалили законопроєкт, який дозволяє одностатеві шлюби в країні.
Ключові теги: Швеція
 

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