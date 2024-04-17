Фінансові новини
- |
- 17.04.24
- |
- 22:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Швеції проголосував за спрощення легальної зміни статі
21:50 17.04.2024 |
Шведський парламент ухвалив у середу закон, який знижує вік, необхідний для легальної зміни статі, з 18 до 16 років.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.
Закон підтримали 234 депутати, проти проголосували 94. Водночас 21 законодавець був відсутнім.
Згідно з законом, для зміни статі молоді люди до 18 років, як і раніше, потребуватимуть схвалення опікуна, лікаря та Національної ради з питань охорони здоров'я та соціального забезпечення.
Втім, діагноз гендерної дисфорії, який медики визначають як психологічний дистрес, який відчувають ті, чиє гендерне самовираження не відповідає їхній гендерній ідентичності, більше не буде потрібен.
Правоцентристська коаліція консервативного прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона розкололася в цьому питанні: "Помірковані" та ліберали здебільшого підтримали закон, а нечисленні християнські демократи виступили проти нього.
Популістські ультраправі "Шведські демократи", які підтримують уряд, але не входить до його складу, також виступили проти.
Серед інших, Данія, Норвегія, Фінляндія та Іспанія вже мають подібне законодавство.
У Великій Британії парламент Шотландії у 2022 році ухвалив законопроєкт, який дозволяє людям віком від 16 років змінювати стать у документах, що посвідчують особу, шляхом самодекларації. Втім, його ветував британський уряд, а в грудні 2023 року вищий цивільний суд Шотландії підтримав це рішення.
Раніше ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон ризикує втратити підтримку власної парламентської групи та керівної коаліції через суперечливий законопроєкт про гендерну ідентичність.
Перед цим в парламенті Греції схвалили законопроєкт, який дозволяє одностатеві шлюби в країні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів
ТОП-НОВИНИ
|Закон про мобілізацію опубліковано в газеті «Голос України»
|Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України
|ПАРЄ підтримала вилучення заморожених активів Росії на користь України
|ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Парламент Швеції проголосував за спрощення легальної зміни статі
|Британський парламент підтримав заборону куріння для тих, хто народився після 2009 року
|Україна наступного тижня отримає другий транш макрофіну на 1,5 мільярда євро – Єврокомісія
|МВФ прогнозує, що ціна бареля нафти 2024 року становитиме $78,61
|Китайський експорт до Росії впав вперше за півтора роки через загрозу санкцій США, – Bloomberg
|Орбан відзначився скандальною заявою: Без підтримки Заходу Україна не існуватиме
|Столтенберг: Рада Україна-НАТО відбудеться в п'ятницю за участю Зеленського
Бізнес
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший
|Річні витрати компаній на кібербезпеку зростуть до 9,2 трильйона доларів у 2024 році
|США надають Samsung $6,4 мільярда на розширення виробництва мікросхем у Техасі
|20 разів — не межа. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання РН Falcon 9
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас