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Британський парламент підтримав заборону куріння для тих, хто народився після 2009 року
21:41 17.04.2024 |
Парламент Британії підтримав план щодо заборони на куріння для тих, хто народився після 2009 року. Законопроєкт подав премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, однак десятки його однопартійців голосували проти. Про це повідомляє BBC.
З контексту законопроєкту слідує, що він зробить незаконним продаж тютюнових виробів для всіх, хто народився після 1 січня 2009 року. Але закон має на меті не криміналізувати куріння, а заборонити дітям, народженим 2009 року й пізніше, легально купувати тютюн.
16 квітня законопроєкт пройшов перше голосування в британському парламенті. За проєкт закону проголосували 383 депутати, проти - 67. Процедуру ухвалення закону продовжать, до нього ще можуть внести поправки. Очікують, що він набуде чинності до 2027 року.
Міністр охорони здоровʼя Британії Вікторія Аткінс вважає, що це допоможе створити "покоління, вільне від диму".
На думку членів Консервативної партії, законопроєкт обмежує свободи людей. Однак заборона куріння для дітей і підлітків - це одна з головних політичних ініціатив Сунака напередодні виборів, які заплановані на кінець 2024 року.
Експрем'єр-міністр Борис Джонсон під час виступу на конференції Консервативної партії в Оттаві назвав заборону на куріння "абсолютною дурницею".
Схожий антитютюновий закон мав набути чинності в Новій Зеландії. Однак новий коаліційний уряд країни скасував закон у березні 2024 року.
Як повідомляє Reuters, заборону на куріння активно підтримують медичні й благодійні експерти, які стверджують, що куріння призводить до 80 000 смертей щороку, а також до багатьох інших хвороб, пов'язаних з курінням.
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