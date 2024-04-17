МВФ прогнозує, що ціна бареля нафти 2024 року становитиме $78,61

Фахівці Міжнародного валютного фонду (МВФ) очікують на падіння середньої вартості нафти в поточному році. Це випливає із квітневої доповіді фонду.

Зазначається, що ринки ф'ючерсів припускають, що ціни на нафту знизяться на 2,5% у річному обчисленні й становитимуть у середньому $78,60 за барель 2024 року, а потім вартість «чорного золота» продовжить знижуватися і досягне в середньому $67,50 за барель на 2029 рік. За даними МВФ, ризики для такого прогнозу цін є збалансованими.

При цьому ризики зростання цін можуть виникнути внаслідок ескалації близькосхідного конфлікту, а також атак на російську нафтову інфраструктуру.

Водночас ризики зниження вартості можуть виникнути через уповільнення попиту на нафту в Китаї й сильне зростання пропозиції нафти в країнах, що не входять до ОПЕК, можливо, у поєднанні зі збільшенням постачання нафти з ОПЕК+ для відновлення частки ринку.

У доповіді МВФ також зазначається, що перспективи зростання попиту невизначені.