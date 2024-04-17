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Китайський експорт до Росії впав вперше за півтора роки через загрозу санкцій США, – Bloomberg
18:09 17.04.2024 |
Експорт товарів з Китаю до Росії у березні впав вперше з середини 2022 року після погроз США розширити санкції проти китайських компаній.
За даними китайської митниці, експорт з Китаю в Росію у березні впав майже на 16%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, передає Bloomberg.
Загальний обсяг російського імпорту в березні скоротився на 18% в річному обчисленні, свідчать дані центробанку Росії.
На це вплинули дедалі більші труднощі, з якими стикається Росія при проведенні міжнародних платежів, адже іноземні банки відмовляються працювати з російськими компаніями через загрозу вторинних санкцій США.
Товарообіг між Росією та Китаєм минулого року досяг рекордних $240 мільярдів. В умовах санкцій Росія експортує в Китай нафту, а імпортує автомобілі, промислове обладнання та електроніку.
Як повідомлялося, минулого тижня міністр фінансів США Джанет Єллен після завершення чотириденних переговорів у Китаї прямо попередила китайські банки і експортні компанії про наслідки за допомогу у зміцненні військового потенціалу Росії.
Це відбулося через кілька днів після того, як президент США Джо Байден у телефонній розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном висловив занепокоєння щодо "підтримки Китаєм оборонно-промислової бази Росії".
У грудні минулого року Мінфін США попередив про накладення вторинних санкцій на банки, які сприяють угодам, за якими Росія закуповує напівпровідники, підшипники та інше обладнання, необхідне для російського ВПК.
Після цього відразу декілька китайських банків припинили приймати платежі з Росії навіть у юанях, кошти за такими трансакціями повертають російським клієнтам. Через загрозу запровадження вторинних санкцій США операції з російськими контрагентами також суттєво обмежили банки з Туреччини та ОАЕ.
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