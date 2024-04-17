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АНАЛІТИКА

Німеччина запустила ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО для України

 

Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

З ініціативою виступили міністерства закордонних справ та оборони Німеччини.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус вже звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн, повідомили речники обох міністерств.

Представники відомств не надали жодних подробиць, однак зазначили, що Ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО.

За словами речника, "нам потрібно ще раз серйозно розглянути, чи є інші системи, які можна швидко надати Україні".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій, як повідомляла "ЄП", він обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.

Минулої п'ятниці Кулеба заявив, що йдуть активні переговори з союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
 

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