Нідерланди остаточно закриють найбільше родовище газу у Європі

Сенат Нідерландів вирішив остаточно закрити Гронінгенське газове родовище.

Відповідний законопроєкт верхня палата парламенту Нідерландів ухвалила у вівторок, 16 квітня, передає Deutsche Welle.

Раніше уряд країни обіцяв не відновлювати видобуток газу через ризик землетрусів у провінції Гронінген.

Концерни Shell і ExxonMobil, які керують компанією-оператором родовища, звернулися до арбітражного суду - він вирішить, чи має уряд Нідерландів сплатити компенсацію, адже в родовищі після закриття залишаться величезні поклади газу.

Розробка одного з найбільших у Європі газових родовищ була припинена у жовтні 2023 року, проте 11 свердловин залишалися відкритими на випадок "суворої зими" та "через невизначену міжнародну ситуацію", пов'язану із вторгненням Росії в Україну. У 2013 році видобуток газу на цьому родовищі сягав 54 мільярдів кубометрів.

Рішення закрити родовище ухвалили через регулярні землетруси в регіоні, причиною яких вважають видобуток газу.