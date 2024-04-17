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АНАЛІТИКА

Нідерланди остаточно закриють найбільше родовище газу у Європі

 

Сенат Нідерландів вирішив остаточно закрити Гронінгенське газове родовище.

Відповідний законопроєкт верхня палата парламенту Нідерландів ухвалила у вівторок, 16 квітня, передає Deutsche Welle.

Раніше уряд країни обіцяв не відновлювати видобуток газу через ризик землетрусів у провінції Гронінген.

Концерни Shell і ExxonMobil, які керують компанією-оператором родовища, звернулися до арбітражного суду - він вирішить, чи має уряд Нідерландів сплатити компенсацію, адже в родовищі після закриття залишаться величезні поклади газу.

Розробка одного з найбільших у Європі газових родовищ була припинена у жовтні 2023 року, проте 11 свердловин залишалися відкритими на випадок "суворої зими" та "через невизначену міжнародну ситуацію", пов'язану із вторгненням Росії в Україну. У 2013 році видобуток газу на цьому родовищі сягав 54 мільярдів кубометрів.

Рішення закрити родовище ухвалили через регулярні землетруси в регіоні, причиною яких вважають видобуток газу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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