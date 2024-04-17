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Нідерланди остаточно закриють найбільше родовище газу у Європі
15:39 17.04.2024 |
Сенат Нідерландів вирішив остаточно закрити Гронінгенське газове родовище.
Відповідний законопроєкт верхня палата парламенту Нідерландів ухвалила у вівторок, 16 квітня, передає Deutsche Welle.
Раніше уряд країни обіцяв не відновлювати видобуток газу через ризик землетрусів у провінції Гронінген.
Концерни Shell і ExxonMobil, які керують компанією-оператором родовища, звернулися до арбітражного суду - він вирішить, чи має уряд Нідерландів сплатити компенсацію, адже в родовищі після закриття залишаться величезні поклади газу.
Розробка одного з найбільших у Європі газових родовищ була припинена у жовтні 2023 року, проте 11 свердловин залишалися відкритими на випадок "суворої зими" та "через невизначену міжнародну ситуацію", пов'язану із вторгненням Росії в Україну. У 2013 році видобуток газу на цьому родовищі сягав 54 мільярдів кубометрів.
Рішення закрити родовище ухвалили через регулярні землетруси в регіоні, причиною яких вважають видобуток газу.
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