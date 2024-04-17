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Суд ЄС не дозволив зареєструвати ім'я наркобарона Пабло Ескобара торговою маркою
13:25 17.04.2024 |
Суд Євросоюзу постановив у середу, що ім'я покійного колумбійського наркобарона Пабло Ескобара не може бути зареєстроване як торгова марка в ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення судової інстанції ЄС.
Суд підтвердив рішення агентства інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), яке у 2022 році відхилило заявку на реєстрації торговельної марки Escobar Inc.
"EUIPO правильно дійшло висновку, що ім'я Пабло Ескобара пов'язували б з торгівлею наркотиками та наркотероризмом, а також зі злочинами та стражданнями, що виникли внаслідок цього, а не з його можливими добрими справами на користь бідних у Колумбії", - йдеться у заяві суду.
Компанія Escobar Inc. була заснована в Пуерто-Ріко братом Пабло Ескобара Роберто де Хесусом Ескобаром Гавірією, який провів 12 років у в'язниці за участь у злочинній організації свого брата, пише агентство Reuters.
У 2020 році Гавірія заявив, що його компанія випустить складний смартфон під назвою Escobar Fold 1. Наразі компанія продає криптовалюту під назвою Escobar Cash.
30 вересня 2021 року компанія Escobar Inc. звернулася до EUIPO, щоб зареєструвати словесний знак Пабло Ескобар як бренд у Європейському Союзі для широкого асортименту продуктів і послуг.
Пабло Ескобар очолював одну з найпотужніших злочинних організацій світу - Медельїнський наркокартель.
За оцінками Forbes у 1987 році, його статки від торгівлі кокаїном сягали понад 3 мільярди доларів, хоча деякі дані стверджують, що вони були набагато більшими.
Тисячі людей були вбиті через насильство, пов'язане з картелями, під час життя і після смерті Пабло Ескобара в 1993 році, коли його застрелили сили безпеки.
Нагадаємо, в лютому суд у Нідерландах засудив лідера наркокартелю до довічного ув'язнення за серію вбивств.
А нещодавно Брюссель, де розташовані головні інституції ЄС, сколихнула серія перестрілок між бандами наркоторговців.
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