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АНАЛІТИКА

У ЄС підвищився інтерес до голосування на євровиборах

 

Європейці цьогоріч проявляють вищий інтерес до майбутніх виборів у Європарламент, ніж до останніх виборів п'ять років тому.

Про це свідчить опитування ЄС Eurobarometer, опубліковане у середу, повідомляє "Європейська правда".

Близько 71% європейців заявили, що вони, швидше за все, підуть на вибори, порівняно з 61% навесні 2019 року. Явка на останніх виборах до Європарламенту склала 50,66%, це був найвищий показник з 1994 року.

60% респондентів сказали, що вони дуже або певною мірою зацікавлені у голосуванні, яке відбудеться між 6 і 9 червня, порівняно з 49% перед виборами 2019 року.

81% опитаних у лютому та березні громадян заявили, що міжнародний контекст, позначений збройними конфліктами в Україні та на Близькому Сході, робить голосування ще важливішим.

"Європейці усвідомлюють, що ставки високі", - заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола у відеозверненні.

Єдиною країною, яка не показала зростання інтересу, була Франція.

ЄС проводить регулярні опитування Eurobarometer для відстеження громадської думки в Європейському Союзі, але про підтримку політичних партій не запитують.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні виборів до Європарламенту застерегла від підтримки політичних "друзів Путіна" - крайніх правих та лівих політичних сил.
Ключові теги: ЄС
 

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