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АНАЛІТИКА

ЗМІ Азербайджану повідомили про початок виходу «миротворців» РФ з Карабаху

 

В Азербайджані медіа повідомили про початок виведення так званих російських "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку Баку повернув під свій контроль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило азербайджанське агентство APA, а також Musavat.

За повідомленнями, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

"Тим самим почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану", - повідомляє APA.

Musavat із посиланням на "надійні джерела" стверджує, що розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.

За його інформацією, також триває виведення росіян з бази в Ходжали. "Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями", - пише Musavat.

Російський "миротворчий" контингент було тимчасово розміщено в Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії.

Після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Як наслідок, з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен.

 

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