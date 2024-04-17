Фінансові новини
- |
- 17.04.24
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ Азербайджану повідомили про початок виходу «миротворців» РФ з Карабаху
12:08 17.04.2024 |
В Азербайджані медіа повідомили про початок виведення так званих російських "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку Баку повернув під свій контроль.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило азербайджанське агентство APA, а також Musavat.
За повідомленнями, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.
"Тим самим почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану", - повідомляє APA.
Musavat із посиланням на "надійні джерела" стверджує, що розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.
За його інформацією, також триває виведення росіян з бази в Ходжали. "Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями", - пише Musavat.
Російський "миротворчий" контингент було тимчасово розміщено в Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії.
Після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.
Як наслідок, з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів
ТОП-НОВИНИ
|Закон про мобілізацію опубліковано в газеті «Голос України»
|Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України
|ПАРЄ підтримала вилучення заморожених активів Росії на користь України
|ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд ЄС не дозволив зареєструвати ім'я наркобарона Пабло Ескобара торговою маркою
|ГУР заявило про знищення гелікоптера Мі-8 на території РФ
|У Джанкої лунали вибухи біля військового аеродрому. Що відомо
|У ЄС підвищився інтерес до голосування на євровиборах
|ЗМІ Азербайджану повідомили про початок виходу «миротворців» РФ з Карабаху
|Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані з РФ
|Відновилася блокада вантажів, що йдуть із Польщі в Україну, перед ПП «Корчова - Краківець»
Бізнес
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший
|Річні витрати компаній на кібербезпеку зростуть до 9,2 трильйона доларів у 2024 році
|США надають Samsung $6,4 мільярда на розширення виробництва мікросхем у Техасі
|20 разів — не межа. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання РН Falcon 9
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас