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АНАЛІТИКА

У Баварії обмежать куріння канабісу попри легалізацію

 

Влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу попри те, що в Німеччині легалізували його рекреаційне використання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У Баварії буде заборонено куріння канабісу на публічних фестивалях, у пивних садах і навіть на найпопулярнішому у світі пивному фестивалі Октоберфест.

Місцевій владі Баварії також дозволять забороняти споживання канабісу у відкритих басейнах та парках відпочинку.

"Наша мета - обмежити споживання канабісу в громадських місцях. Це важливо для охорони здоров'я і особливо для захисту дітей та молоді", - сказала міністерка охорони здоров'я Баварії Юдіт Герлах.

З 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу.

Уряд Німеччини заявляє, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає його обмежену легальну доступність з численними правилами та нормами.

Водночас прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер піддав жорсткій критиці легалізацію рекреаційного використання канабісу в Німеччині і пообіцяв обмежене використання нового закону в очолюваній ним федеральній землі.
 

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