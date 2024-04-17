Фінансові новини
- |
- 17.04.24
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Баварії обмежать куріння канабісу попри легалізацію
09:48 17.04.2024 |
Влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу попри те, що в Німеччині легалізували його рекреаційне використання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
У Баварії буде заборонено куріння канабісу на публічних фестивалях, у пивних садах і навіть на найпопулярнішому у світі пивному фестивалі Октоберфест.
Місцевій владі Баварії також дозволять забороняти споживання канабісу у відкритих басейнах та парках відпочинку.
"Наша мета - обмежити споживання канабісу в громадських місцях. Це важливо для охорони здоров'я і особливо для захисту дітей та молоді", - сказала міністерка охорони здоров'я Баварії Юдіт Герлах.
З 1 квітня у Німеччині набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу.
Уряд Німеччини заявляє, що новий закон сприятиме відповідальному вживанню канабісу, оскільки передбачає його обмежену легальну доступність з численними правилами та нормами.
Водночас прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер піддав жорсткій критиці легалізацію рекреаційного використання канабісу в Німеччині і пообіцяв обмежене використання нового закону в очолюваній ним федеральній землі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів
ТОП-НОВИНИ
|Закон про мобілізацію опубліковано в газеті «Голос України»
|Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України
|ПАРЄ підтримала вилучення заморожених активів Росії на користь України
|ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд ЄС не дозволив зареєструвати ім'я наркобарона Пабло Ескобара торговою маркою
|ГУР заявило про знищення гелікоптера Мі-8 на території РФ
|У Джанкої лунали вибухи біля військового аеродрому. Що відомо
|У ЄС підвищився інтерес до голосування на євровиборах
|ЗМІ Азербайджану повідомили про початок виходу «миротворців» РФ з Карабаху
|Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані з РФ
|Відновилася блокада вантажів, що йдуть із Польщі в Україну, перед ПП «Корчова - Краківець»
Бізнес
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший
|Річні витрати компаній на кібербезпеку зростуть до 9,2 трильйона доларів у 2024 році
|США надають Samsung $6,4 мільярда на розширення виробництва мікросхем у Техасі
|20 разів — не межа. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання РН Falcon 9
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас