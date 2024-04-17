Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ покращив прогноз зростання світової економіки до 3,2% у 2024 році

 

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що активність світової економіки дозволить досягти зростання цього року до 3,2% попри всі виклики, що на 0,1 відсоткового пункту вище, ніж передбачалося ще кілька місяців тому.

Про це заявив у вівторок під час презентації нового огляду «Перспективи світової економіки» (WEO) у Вашингтоні головний економіст Фонду П'єр-Олів'є Горінчас, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Глобальна економіка продовжує демонструвати чудову стійкість зі стабільним зростанням та зниженням інфляції. Однак попереду залишається ще багато викликів», - охарактеризував ситуацію головний економіст МВФ.

Так, за його словами, зростання світової економіки за підсумками минулого року залишилося на рівні 3,2%, як і прогнозувалося раніше. Натомість прогноз на 2024 рік переглянутий у бік збільшення на 0,1 відсоткового пункту порівняно з випуском WEO в січні 2024 року, а також та на 0,3 відсоткового пункту порівняно з жовтнем минулого року.

Горінчас зазначив, що позитивній динаміці посприяла більш потужна економічна активність у США, Китаї на інших великих ринків. Однак у єврозоні активність була слабшою.

Тим не менше, у Фонді вважають, що такі темпи глобального зростання є низькими за історичними показниками. Це зумовлено як короткостроковими чинниками, такими як збереження високих витрат на інвестиції та скорочення бюджетної підтримки, так і довгостроковими наслідками пандемії COVID-19, а також вторгненням Росії в Україну.

При цьому очікується, що загальний рівень глобальної інфляції продовжить знижуватися.

«Наразі ризики загалом є збалансованими. Однак нові стрибки цін через геополітичну напруженість, постійну базову інфляцію або руйнівний розворот до фіскального коригування можуть сповільнити активність», - зазначив Горінчас.

З іншого боку, за його словами, підтримати активність глобальної економіки можуть швидші темпи зниження інфляції та своєчасні структурні реформи, спрямовані на підвищення продуктивності.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок МВФ спрогнозував, що зростання України цього року також досягне 3,2%. Однак наступного року цей показник має зрости до 6,5%.
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5737
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 42,1222
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2852  0,01 0,03 39,8348  0,01 0,02
EUR 41,9760  0,00 0,01 42,7860  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5500  0,01 0,03 39,5700  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес