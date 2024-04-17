МВФ покращив прогноз зростання світової економіки до 3,2% у 2024 році

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що активність світової економіки дозволить досягти зростання цього року до 3,2% попри всі виклики, що на 0,1 відсоткового пункту вище, ніж передбачалося ще кілька місяців тому.

Про це заявив у вівторок під час презентації нового огляду «Перспективи світової економіки» (WEO) у Вашингтоні головний економіст Фонду П'єр-Олів'є Горінчас, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Глобальна економіка продовжує демонструвати чудову стійкість зі стабільним зростанням та зниженням інфляції. Однак попереду залишається ще багато викликів», - охарактеризував ситуацію головний економіст МВФ.

Так, за його словами, зростання світової економіки за підсумками минулого року залишилося на рівні 3,2%, як і прогнозувалося раніше. Натомість прогноз на 2024 рік переглянутий у бік збільшення на 0,1 відсоткового пункту порівняно з випуском WEO в січні 2024 року, а також та на 0,3 відсоткового пункту порівняно з жовтнем минулого року.

Горінчас зазначив, що позитивній динаміці посприяла більш потужна економічна активність у США, Китаї на інших великих ринків. Однак у єврозоні активність була слабшою.

Тим не менше, у Фонді вважають, що такі темпи глобального зростання є низькими за історичними показниками. Це зумовлено як короткостроковими чинниками, такими як збереження високих витрат на інвестиції та скорочення бюджетної підтримки, так і довгостроковими наслідками пандемії COVID-19, а також вторгненням Росії в Україну.

При цьому очікується, що загальний рівень глобальної інфляції продовжить знижуватися.

«Наразі ризики загалом є збалансованими. Однак нові стрибки цін через геополітичну напруженість, постійну базову інфляцію або руйнівний розворот до фіскального коригування можуть сповільнити активність», - зазначив Горінчас.

З іншого боку, за його словами, підтримати активність глобальної економіки можуть швидші темпи зниження інфляції та своєчасні структурні реформи, спрямовані на підвищення продуктивності.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок МВФ спрогнозував, що зростання України цього року також досягне 3,2%. Однак наступного року цей показник має зрости до 6,5%.