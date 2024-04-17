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АНАЛІТИКА

Обрано перших сім присяжних у кримінальному процесі проти Трампа

 

У справі про спробу підкупу Дональдом Трампом порноакторки Стормі Деніелс за нерозголошення інформації про їхні сексуальні стосунки обрано перших сімох присяжних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Адвокати обговорили публікації присяжних у соціальних мережах, їхні політичні погляди та особисте життя, щоб вирішити, хто може брати участь у справедливому суді над колишнім президентом.

В результаті присяжними обрано спеціаліста з інформаційних технологій, учителя англійської мови, медсестру онкологічної клініки, менеджера з продажів, інженера-програміста та двох юристів.

Ще одинадцять осіб мають бути приведені до присяги, перш ніж наступного тижня суд почне заслуховувати вступні слова.

Десятки потенційних присяжних були звільнені від участі у процесі після того, як вони заявили, що не можуть бути справедливими чи неупередженими.

Під час обговорення суддя зробив попередження Трампу після того, як він почав, емоційно жестикулюючи, щось говорити одній з кандидаток в присяжні. Що саме говорив Трамп, журналісти не почули, проте суддя сказав: "Я не потерплю цього. Я не допущу, щоб присяжних залякували в цій залі суду".

Виходячи з будівлі суду, Трамп звинуватив суддю у "поспішному" процесі.

"Ми збираємося продовжувати нашу боротьбу проти цього судді", - сказав Трамп, який безуспішно домагався його відводу.

Суть справи

Звинувачення стосуються 130 000 доларів у вигляді платежів, які компанія Трампа здійснила його тодішньому адвокату Майклу Коену. Той заплатив цю суму від імені Трампа, щоб не дати порноакторці Стормі Деніелс оприлюднити свої заяви про сексуальні стосунки з Трампом десять років тому. Трамп заперечує факт цієї зустрічі.

Прокурори стверджують, що виплати Коену були помилково зареєстровані як судові гонорари. Прокуратура назвала ці гроші частиною схеми приховування скандальних історій, які, як боявся Трамп, могли б допомогти його супернику на виборах 2016 року.

Трамп визнав, що відшкодував кошти Коену, і що це було зроблено для того, аби Деніелс не оприлюднила інформацію про ймовірну зустріч. Але водночас заявив, що це не має нічого спільного з кампанією.

У судових документах, поданих у вівторок, прокуратура закликала суддю оштрафувати Трампа на 3000 доларів за публікації в соціальних мережах, які, на думку прокурорів, порушили заборону говорити публічно про свідків. У публікаціях Трамп назвав Коена і Деніелс "двома негідниками, які своєю брехнею і спотвореннями дорого обійшлися нашій країні!"

Прокурори написали, що суддя повинен закликати Трампа виконувати наказ про заборону та попередити його, що подальші порушення можуть каратися не лише додатковими штрафами, але й тюремним терміном.

Якщо Трампа визнають винним у фальсифікації ділової звітності, йому загрожує до чотирьох років в'язниці.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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