Фінансові новини
- |
- 17.04.24
- |
- 01:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Rheinmetall побудує в Литві завод з виробництва боєприпасів
23:51 16.04.2024 |
Литва підписала з німецьким оборонним концерном Rheinmetall меморандум про наміри щодо будівництва заводу з виробництва боєприпасів у країні. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомила
пресслужба міністерства економіки та інновацій Литви.
У підписаному документі, зокрема, зафіксовані взаємні зобов'язання та наміри сторін якнайшвидше почати будівництво заводу з виробництва 155-мм боєприпасів у Литві.
Як зазначила міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте, потрібно "приділяти значну увагу не розмовам про загрозу війни, а реальним діям із забезпечення безпеки нашої країни".
"Ми вже сприяємо розвитку великих інвестиційних проєктів, які забезпечують безпеку та оборону держави. Це приваблює інвесторів, які вироблятимуть тут зброю, зменшуючи нашу залежність від зброї, закупленої на міжнародних ринках. Так ми створюємо безпечнішу Литву", - наводить її слова пресслужба відомства.
Шимоніте: Росія ще довго залишатиметься найбільшою загрозою для Європи
Прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте наголосила, що її країна чітко усвідомлює, що Росія ще довго залишатиметься найбільшою загрозою для Європи. Тому, за її словами, Литві потрібно якнайшвидше інвестувати не лише в належну військову готовність і стійкість суспільства, а й у оборонну промисловість.
"Завод з виробництва боєприпасів Rheinmetall є практичним прикладом того, що ми вже це робимо. Цей завод буде важливим для Литви, України та всього нашого регіону. Своєю чергою уряд зробить усе від нього залежне, щоб він якнайшвидше запрацював", - сказала вона.
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, своєю чергою, додав, що будівництво заводу з виробництва боєприпасів зменшить залежність країни від довгих ланцюгів постачання, які зараз створюють великі проблеми для задоволення потреб армій у всьому Європейському Союзі та світі.
"Це забезпечить довгострокове постачання та стане обопільним зобов'язанням щодо розширення запасів боєприпасів та надання підтримки Україні. Розвиток такої інфраструктури в Литві не тільки створить додаткові робочі місця, але й передасть сюди компетенції партнерів і технології оборонної промисловості, що є серйозним проривом для подальшого розвитку оборонної промисловості та реагування на безпекові виклики", - сказав він.
Нагадаємо, що 8 квітня передовий підрозділ Бундесверу з 20 солдатів вирушив до Литви для підготовки до розгортання німецької бригади, яка має скласти біля 5000 осіб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів
|Зеленський підписав закон про посилення мобілізації
|Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні
|Норвегія надасть Україні «безпекові гарантії»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Rheinmetall побудує в Литві завод з виробництва боєприпасів
|Білий дім пом'якшив позицію щодо окремих пакетів допомоги Україні та Ізраїлю
|Міністри оборони США й Китаю провели переговори вперше за півтора року
|Шмигаль прибув до Штатів на збори МВФ і Світового банку
|Зеленський: Активна роль Китаю може прискорити шлях до миру
|ПАРЄ підтримала вилучення заморожених активів Росії на користь України
Бізнес
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас
|Apple планує оновити всю лінійку Mac чипами M4, які будуть зосереджені на можливостях ШІ
|realme GT Neo 6 SE: OLED-дисплей із піковою яскравістю в 6000 ніт та чип Snapdragon 7+ Gen 3 за ціною $234
|Microsoft амбітно налаштована на успіх нового процесора Snapdragon X Elite
|X (Twitter) запускає авторизацію через ключ доступу по всьому світу. Але лише для iOS