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Міністри оборони США й Китаю провели переговори вперше за півтора року
23:42 16.04.2024 |
Міністр оборони США Ллойд Остін 16 квітня поговорив по відеозв'язку із китайським візаві Дун Цзюнем, що стало першою предметною розмовою посадовців такого рівня з листопада 2022 року.
Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з повідомлення на сайті Пентагону.
Зазначається, що Остін та Дун обговорили "оборонні відносини між США і Китаєм, а також питання регіональної та глобальної безпеки", а голова Пентагону "наголосив на важливості продовження відкритих ліній військового зв'язку між Сполученими Штатами і КНР".
Під час переговорів Остін зосередився на питанні судноплавства в Південно-Китайському морі та американської підтримки Тайваню.
"Він також обговорив неспровоковану війну Росії проти України і висловив занепокоєння щодо нещодавніх провокацій з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки", - додали в Пентагоні.
Останні повноцінні переговори Ллойда Остіна з китайським візаві - ним тоді був Вей Фенхе - відбулись у листопаді 2022 року в Камбоджі. Із наступником Вея, Лі Шаньфу, голова Пентагону так і не зустрівся: Пекін був обурений, що Лі перебуває під санкціями США.
Між Вашингтоном і Пекіном існує багато розбіжностей, особливо щодо Тайваню, дій Китаю в акваторії Південно-Китайського моря.
Водночас за останній час між американськими й китайськими посадовцями відбулися кілька зустрічей.
Серед них - розмова топгенерала США Чарльза Брауна з китайським генералом Лю Чженлі в грудні, а також переговори між військовими офіцерами Вашингтона і Пекіна про безпеку у взаємодії між їхніми збройними силами.
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