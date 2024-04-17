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АНАЛІТИКА

У Франції підтвердили запрошення РФ на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна

 

У Франції підтвердили, що Росію запросять на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня, але не главу Кремля Владіміра Путіна.

Про це заявили організатори пам'ятних заходів Mission Libération, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Як зазначають організатори, Путіна не запросили через загарбницьку війну Росії в Україні.

"З огляду на обставини (війну РФ проти України - Ред.) Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року", - зазначили організатори.

ЗМІ раніше повідомили, що Франція запросить представників російської влади на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Як зазначила радіостанція Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що запрошення Путіна на саміт G20, який відбудеться у Бразилії. можливе, якщо його держави-учасниці досягнуть консенсусу.

Заява Блінкена перегукується з нещодавніми висловлюваннями французького президента Емманюеля Макрона, який казав, що для запрошення Путіна на саміт потрібна згода всіх інших членів цього об'єднання.

Владімір Путін пропустив тогорічний саміт G20 у столиці Індії, уникаючи можливого політичного осуду і будь-якого ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду.
 

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