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Дональд Туск прокоментував ситуацію довкола швейцарської «дочки» Orlen, яку підозрюють у порушенні санкцій
17:29 16.04.2024 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск шокований скандалом довкола "дочки" Orlen, яку підозрюють у порушенні санкцій. Про це пише польське видання Money.
Правоохоронні органи Польщі розслідують діяльність компанії Orlen Trading Switzerland, швейцарської торговельної компанії з групи PKN Orlen.
11 квітня стало відомо, що OTS заплатила 1,6 млрд злотих (близько $400 млн) неперевіреній конторі, яка виявилась шахраєм. У звітності Orlen це завуальовано назвали "одноразовим списанням" від нафтової угоди, яку підписала швейцарська "дочка".
"Коли я отримав інформацію про втрату 1,5 млрд злотих, швидше за все, безповоротну, мені волосся стало дибки", - сказав Туск.
За його словами, обставини цієї справи "дуже шокують".
"Проблема в тому, що найбільша польська компанія, яка відповідає за енергетичну безпеку країни, - це компанія, якою керують люди, що ввійдуть в історію як фахівці з брудного бізнесу", - прокоментував прем'єр-міністр Польщі.
За отриманою Money.pl інформацією, замовлена OTS нафта мала надійти з кількох напрямків (Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Венесуела та Південний Судан), а передоплати, про які йдеться, могли охоплювати не один, а кілька контрактів. Однак виданню не вдалося отримати офіційне підтвердження цієї інформації.
У швейцарській філії Orlen почали термінову перевірку. Польські служби також розслідують потенційну участь компанії в обході міжнародних санкцій щодо нафти.
Директора OTS затримали в Польщі, коли він прилетів зі Швейцарії на зустріч з новим керівництвом Orlen, але відпустили з-під варти під заставу 250 000 злотих.
Хоча арешт пов'язаний з розслідуванням ПДВ-схем багаторічної давності, не пов'язаних з Orlen, справа може мати значно ширший міжнародний контекст.
Раніше Туск натякав, що в Orlen можуть бути проблеми через швейцарську "дочку". "Є обґрунтовані побоювання, що через діяльність цієї компанії Польща зіткнеться з дуже серйозними проблемами", - сказав він.
Швейцарська дочірня компанія Orlen мала, зокрема, торгувати сирою нафтою та її похідними з країнами Перської затоки та США, тобто альтернативними для Росії експортерами, проти яких уже готувалися подальші санкції, зокрема щодо сирої нафти й дизпального.
Orlen заперечує порушення будь-яких санкцій.
Довідка
PKN Orlen (польськ. Polski Koncern Naftowy Orlen) - польська нафтопереробна компанія, найбільша в Польщі. Займається видобутком, перероблюванням і продажем нафти й бензину у Польщі, Чехії, Німеччині, країнах Балтії тощо. У списку найбільших компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік посіла 746-те місце (335-те за розміром виторгу, 435-те за чистим прибутком, 1238-ме за активами й 1997-ме за ринковою капіталізацією).
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