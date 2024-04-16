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Конституційний суд Молдови схвалив референдум про вступ до ЄС
15:57 16.04.2024 |
Конституційний суд Молдови у вівторок, 16 квітня, оголосив позитивний висновок на запит депутатів партії влади "Дія та солідарність" (PAS) про проведення референдуму про вступ до ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Тепер остаточне рішення про проведення референдуму має затвердити парламент країни.
Видання зазначає, що в запиті вказана дата проведення референдуму про вступ до ЄС 20 жовтня.
Якщо жителі Молдови проголосують за вступ до ЄС, то до Конституції внесуть кілька поправок. У преамбулі Конституції з'явиться згадка про європейську ідентичність і про незворотність Європейського шляху розвитку Молдови.
Також у Конституції з'явиться окрема стаття "Європейська інтеграція". У ній вкажуть, що Молдова приєднується до договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС.
Після приєднання до цих договорів і актів вони матимуть пріоритет перед національними законами.
Опитування свідчать, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму розділилися майже навпіл.
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