Фінансові новини
- |
- 16.04.24
- |
- 17:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російський «Русал» втратить 36% експорту внаслідок нових санкцій США та Великої Британії, – Bloomberg
14:25 16.04.2024 |
Один з найбільших світових виробників алюмінію - російський "Русал" - побоюється втратити третину всіх продажів через нові санкції США та Великої Британії.
За попередньою оцінкою самого "Русала", через санкції під загрозою може опинитися 36% його продажів - 1,5 мільйона тонн, повідомляє Bloomberg із посиланням на близьке до російської компанії джерело.
Через це "Русалу" доведеться зменшувати виробництво, додав співрозмовник агентства, порівнявши ситуацію зі світовою фінансовою кризою 2008 року. Для порівняння, минулого року компанія видобула 3,8 млн тонн, її продажі склали 4,2 млн тонн, зазначає Bloomberg.
Як повідомлялося, 12 квітня США та Велика Британія заборонили імпорт алюмінію, міді та нікелю з Росії.
Відтак, світовим біржам металів LME та Chicago Mercantile Exchange (CME) заборонено приймати нові партії алюмінію, міді та нікелю з Росії. Санкції також забороняють випуск варантів на російські метали та купівлю металів у рамках розрахунків за деривативними контрактами.
Вироблена після 13 квітня російська продукція не може продаватися на ключовій світовій біржі, де визначається бенчмарк на кольорові метали, та надходити на її склади.
За даними консалтингової компанії CRU Group, Росія постачає близько 6% світового обсягу алюмінію. Алюміній забезпечує 83% виторгу "Русала". У березні частка російського алюмінію на складах LME сягнула 91%. На сьогодні на складах LME знаходиться 400 тисяч тонн російських металів із загального обсягу мільйон тонн. Основна частина товарних запасів - алюміній (311 тисяч тонн).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні
|Норвегія надасть Україні «безпекові гарантії»
|Єврокомісія схвалила план реформ України на 50 млрд євро
|Україна зможе бити за лінією фронту: Норвегія обіцяє F-16 із найновішим озброєнням
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Франції підтвердили запрошення РФ на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна
|Дональд Туск прокоментував ситуацію довкола швейцарської «дочки» Orlen, яку підозрюють у порушенні санкцій
|Середні ціни на СПГ у I кварталі знизилися - TotalEnergies
|Конституційний суд Молдови схвалив референдум про вступ до ЄС
|До Румунії прибудуть нові F-16 для навчання пілотів
|Польські фермери припинили блокування пункту пропуску «Долгобичув-Угринів»
|Саудівська Аравія передала ВПП ООН $10 млн на продовольчу допомогу українцям
Бізнес
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас
|Apple планує оновити всю лінійку Mac чипами M4, які будуть зосереджені на можливостях ШІ
|realme GT Neo 6 SE: OLED-дисплей із піковою яскравістю в 6000 ніт та чип Snapdragon 7+ Gen 3 за ціною $234
|Microsoft амбітно налаштована на успіх нового процесора Snapdragon X Elite
|X (Twitter) запускає авторизацію через ключ доступу по всьому світу. Але лише для iOS