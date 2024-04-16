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США готові поновити нафтові санкції проти Венесуели, якщо в країні не проведуть чесних виборів
14:12 16.04.2024 |
США не продовжуватимуть тимчасову ліцензію, що послабила санкції проти нафтогазового сектору Венесуели, якщо президент Ніколас Мадуро не досягне прогресу у виконанні зобов'язань з проведення вільних і справедливих виборів цього року.
Про це заявив представник американського Держдепартаменту.
США стурбовані виборчим процесом у Венесуелі й тим, що вони вважають невиконанням Мадуро своїх основних обіцянок на президентських виборах 28 липня.
«За відсутності прогресу з боку Мадуро та його представників у плані реалізації положень «дорожньої карти» Сполучені Штати не продовжуватимуть ліцензію, термін дії якої закінчиться 18 квітня 2024 року», - сказав Reuters представник Держдепартаменту США.
Адміністрація Байдена не має особливих надій на те, що Мадуро піде на поступки. Офіційні особи США й Венесуели таємно зустрілися в Мексиці минулого вівторка, але джерело, знайоме з перемовинами, сказало, що вони практично не досягли прогресу.
Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA заявила, що готова до будь-якого сценарію, включаючи повернення нафтових санкцій.
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