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АНАЛІТИКА

США готові поновити нафтові санкції проти Венесуели, якщо в країні не проведуть чесних виборів

 

США не продовжуватимуть тимчасову ліцензію, що послабила санкції проти нафтогазового сектору Венесуели, якщо президент Ніколас Мадуро не досягне прогресу у виконанні зобов'язань з проведення вільних і справедливих виборів цього року.

Про це заявив представник американського Держдепартаменту.

США стурбовані виборчим процесом у Венесуелі й тим, що вони вважають невиконанням Мадуро своїх основних обіцянок на президентських виборах 28 липня.

«За відсутності прогресу з боку Мадуро та його представників у плані реалізації положень «дорожньої карти» Сполучені Штати не продовжуватимуть ліцензію, термін дії якої закінчиться 18 квітня 2024 року», - сказав Reuters представник Держдепартаменту США.

Адміністрація Байдена не має особливих надій на те, що Мадуро піде на поступки. Офіційні особи США й Венесуели таємно зустрілися в Мексиці минулого вівторка, але джерело, знайоме з перемовинами, сказало, що вони практично не досягли прогресу.

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA заявила, що готова до будь-якого сценарію, включаючи повернення нафтових санкцій.
За матеріалами: EnKorr
 

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