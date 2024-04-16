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АНАЛІТИКА

EIOPA, EBA та ЄЦБ створили спільну структуру управління для співпраці за стандартом DPM 2.0

 

Європейське управління страхування і професійних пенсій (EIOPA), Європейське банківське управління (EBA) і Європейський центральний банк (ЄЦБ) створили альянс для управління і співпраці в розробці та підтримці стандартів моделі точок даних (DPM), повідомляє сайт EIOPA.

Зазначається, що альянс DPM створено на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного EIOPA, EBA та ЄЦБ для гармонізації між організаціями. Метою цього альянсу є забезпечення узгодженої методології моделювання вимог до звітності, спільної метамоделі, що використовується для заповнення вимог до звітності, та відповідної документації.

Після публікації EIOPA і EBA стандарту DPM 2.0 у червні 2023 року ESA разом з ЄЦБ домовилися про загальні механізми, що регулюватимуть їхню співпрацю, окрім стандарту DPM 2.0.

Альянс DPM прагне полегшити визначення нормативних даних і обмін ними у фінансовому секторі; підвищити ефективність і уникнути дублювання зусиль; і сприяти ефективнішим процесам визначення та поширення вимог до звітності, а також збору та обміну даними та метаданими між організаціями, що надають звіти, національними і європейськими органами влади, наголошується в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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