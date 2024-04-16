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Ціни на новобудови в Китаї в березні впали на 2,2%, максимум із серпня 2015 року
13:48 16.04.2024 |
Вартість нових будинків у Китаї в березні скоротилася за підсумками дев'ятого місяця поспіль.
Ціни на нове житло в 70 великих містах КНР зменшилися в середньому на 2,2% відносно березня минулого року, за даними Державного статистичного управління. Падіння стало максимальним із серпня 2015 року.
У лютому новобудови подешевшали на 1,4% у річному вираженні.
Ціни на будинки в березні відносно попереднього місяця опустилися на 0,3%. У січні та лютому були зафіксовані аналогічні темпи зниження.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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