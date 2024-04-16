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АНАЛІТИКА

Ціни на новобудови в Китаї в березні впали на 2,2%, максимум із серпня 2015 року

Ціни на новобудови в Китаї в березні впали на 2,2%, максимум із серпня 2015 року

 

Вартість нових будинків у Китаї в березні скоротилася за підсумками дев'ятого місяця поспіль.

Ціни на нове житло в 70 великих містах КНР зменшилися в середньому на 2,2% відносно березня минулого року, за даними Державного статистичного управління. Падіння стало максимальним із серпня 2015 року.

У лютому новобудови подешевшали на 1,4% у річному вираженні.

Ціни на будинки в березні відносно попереднього місяця опустилися на 0,3%. У січні та лютому були зафіксовані аналогічні темпи зниження.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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