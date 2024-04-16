Російські мільярдери зачищають свої біографії в Вікіпедії – розслідування

Так звана російська еліта вичищає з Вікіпедії дані про санкції, зв'язки з Кремлем, майно і навіть громадянство РФ. Про це йдеться у спільному розслідуванні російського опозиційного видання "Важные истории" і сервісу для моніторингу Вікіпедії Wikiganda.

З'ясувалося, зокрема, що анонімні редактори намагалися видалити інформацію про санкції проти доньок Путіна - Марії Воронцової та Катерини Тихонової. А з біографії Катерини - ще й інформацію з розслідувань про спільну дитину з артистом балету Ігорем Зеленським та про супровід Тихонової у її поїздках офіцерами Служби безпеки президента РФ.

З російськомовної статті про прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова неодноразово намагалися видалити інформацію з розслідування ФБК про розкішний спосіб життя його сина Миколи Чоулза.

У матеріалі про засновника однієї з найбільших компаній на світовому ринку добрив "Уралхім" Дмитра Мазепіна з'явилися дані, що він у березні 2022 року продав контрольний пакет 52% акцій компанії та відійшов від її керівництва. Це була важлива деталь, оскільки одразу після початку війни ЄС запровадив проти Мазепіна санкції, наголошується у розслідуванні.

З біографії засновника Російської мідної компанії Ігоря Алтушкіна намагалися видалити інформацію про особняк та квартири мільярдера у Великій Британії.

З російськомовної та англомовної вікібіографії про колишнього власника Трубної металургійної компанії Дмитра Пумп'янського намагалися видалити інформацію про європейські та американські санкції, а також про вилучену 72-метрову яхту мільярдера.

У грудні 2022 року зі статті про мільярдера та депутата Держдуми Андрія Скоча прибрали згадки про ордер на арешт його особистого літака, вартість якого перевищує $90 млн.

У статтях про колишніх акціонерів Альфа-банку Михайла Фрідмана і Петра Авена з'явилася інформація, що висунуті проти них звинувачення, що стали підставою для санкцій, нібито є наклепом, і це виправлення змогло втриматися досі. Також було внесено уточнення, що іспанська прокуратура закрила справу про корупцію проти Фрідмана і що Мінфін Британії перестав у вересні 2023 року вважати його прокремлівським олігархом, а з профайлу бізнесмена зникли дані про тісний зв'язок з Володимиром Путіним.

До розділу "Благодійність" у статті про мільярдера Володимира Лісіна спробували додати інформацію, що він з 2010 року віддав на лікування складних захворювань понад 9 млрд рублів.

Раніше російські топи хотіли бачити у Вікіпедії статті про себе, але після 24 лютого 2022 вони радше хотіли б їх видалити, сказано в публікації. 2023 року видалення статті могло коштувати близько $5000: стільки пропонували за цю послугу одному з редакторів енциклопедії, з яким поговорили "Важные истории".

Зазначається, що правки до вільної онлайн-енциклопедії російська еліта вносить з різних причин. Буває, що викладена у статті інформація просто не подобається її головному "герою". Проте основна частина фігурантів побоюється запровадження додаткових обмежень проти себе, оскільки Вікіпедія, наприклад, може використовуватися банками під час перевірки клієнтів.