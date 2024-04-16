Зростання світової економіки у 2024 р. може трохи перевищити минулорічне - індекс Tiger

Зростання глобальної економіки у 2024 році може трохи перевищити торішнє, оскільки останніми місяцями темпи підйому в таких країнах, як США та Індія, набирають обертів, пише Financial Times.

Показник ефективності американської економіки, що враховує рівень довіри, стан фінансових ринків і реальної активності в економіці, відновився до найвищого рівня з середини 2022 року. Аналогічна ситуація спостерігається і в Індії, що є "променем світла" на тлі доволі тьмяного глобального економічного фону, свідчить оновлюваний кожні пів року індекс відновлення глобальної економіки Brookings-FT під назвою Tiger.

Старший науковий співробітник Брукінгського інституту Есвар Прасад вважає, що індекс Tiger виступає "позитивною ознакою" помірного прискорення зростання світової економіки цього року порівняно з 2023 роком, водночас США є основним рушієм цього слабкого поліпшення.

"Штати продовжують усіх дивувати", залишаючись несподівано стійкими, незважаючи на високі процентні ставки, зазначив він. Ситуація на ринку праці та "зростання котирувань акцій сприяли зміцненню ділової та споживчої впевненості, що, своєю чергою, стимулювало внутрішній попит", вважає Прасад.

При цьому він додав, що "відновлення світової економіки гальмується геополітичними конфліктами, протекціоністською політикою і постійною інфляцією".

Індекс Brookings-FT зіставляє реальні та історичні показники економічної активності, фінансових ринків і довіри.

Міжнародний валютний фонд у січні прогнозував, що зростання світового ВВП цьогоріч залишиться на рівні 3,1%, а 2025 року лише незначно прискориться до 3,2%. Цього тижня МВФ опублікує свіжі оцінки перспектив глобального підйому.