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АНАЛІТИКА

Шольц дорікнув Китаю за підтримку Росії

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дорікнув Китаю за підтримку Росії, яка веде загарбницьку війну проти України.

Заяву німецького канцлера наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Під час поїздки у Шанхай Шольц зазначив, що "ніхто не повинен допомагати", маючи на увазі збільшення китайського експорту до РФ після її вторгнення в Україну.

"Ось чому ми також закликаємо всіх не обходити санкції ...і чому ми також закликаємо не постачати зброю", - додав він.

Захід звинувачує Китай в постачанні товарів подвійного призначення, які Росія використовує у війні проти України.

Напередодні Шольц прибув до Китаю з триденним візитом. Він планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

Він також хоче використати свій візит, аби переконати Сі вплинути на главу Кремля Владіміра Путіна та допомогти покласти край війні Росії проти України.

Минулого тижня міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка завершила чотириденний візит до Китаю, раніше заявила, що мала там "важкі розмови" про Україну та підтримку Росії китайськими компаніями.

ЗМІ повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.
 

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