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АНАЛІТИКА

США надають Samsung $6,4 мільярда на розширення виробництва мікросхем у Техасі

 

Адміністрація Джо Байдена надасть Samsung грантів на $6,4 мільярда для того, щоб компанія змогла розширити виробництво мікросхем у центральному Техасі. Про це пише Reuters.

Фінансування допоможе збільшити виробництво мікросхем для аерокосмічної, оборонної та автомобільної промисловості, а також зміцнити національну безпеку США.

"Повернення передового виробництва чипів до Америки є важливою новою главою в нашій напівпровідниковій промисловості", - сказала радниця Білого дому з економічних питань Лаель Брейнард.

Міністерка торгівлі Джина Раймондо розповіла, що у межах цього фінансування підтримають два підприємства з виробництва чипів, дослідницький центр і пакувальний завод.

"[Ці інвестиції] дозволять США знову стати світовим лідером не лише в розробці напівпровідників, де ми зараз лідируємо, але й у виробництві, передовій упаковці, дослідженнях і розробках", - зазначила Раймондо.

Samsung інвестує приблизно $45 мільярдів у будівництво та розширення своїх об'єктів у Техасі до кінця десятиліття.

Нагадаємо, що нещодавно уряд США також виділив $11,6 мільярда для TSMC, яка повинна збудувати ще два заводи по виробництву чипів.
За матеріалами: Mezha
Ключові теги: США, Samsung
 

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