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АНАЛІТИКА

«Польща не вирішить проблему сама»: Дуда запропонував рішення зернового питання з Україною

 

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував розв'язання зернового питання з Україною, наголосивши, що Варшава не зможе сама вирішити проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Нам потрібно розв'язати цю проблему (зернове питання, - ред.), але Польща не зможе розв'язати її самостійно, бо якби ми спробували обмежити потік української продукції до Європейського союзу, ми б порушили правила Співтовариства", - заявив він.

Дуда наголосив, що проблема зернового питання має бути вирішена на політичному рівні.

"Тому Брюссель має знайти умови, які також захистять країни-члени від ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні. Ця проблема має бути вирішена на політичному рівні", - заявив він.

Блокада кордону

У лютому протести на польсько-українському кордоні поновилися. Пункти перепустки блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно розблоковано низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Хоча протестувальники загрожують, що незабаром відновлять блокаду на деяких КПП.

Нещодавно Україна разом із Польщею та ЄС провела переговори щодо вирішення зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмігаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

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