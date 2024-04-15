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РФ і Китай продають нову мідь, замасковану під брухт, щоб обійти санкції, - Reuters
14:47 15.04.2024 |
Російська мідна компанія (РМК) і китайські фірми ухиляються від податків і обходять наслідки західних санкцій, торгуючи новою мідною катанкою, замаскованою під брухт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерел видання, мідну катанку подрібнював посередник у віддаленому Сіньцзян-Уйгурському районі, щоб її важко було відрізнити від брухту, що давало змогу експортерам та імпортерам отримувати вигоду від різниці в тарифах, що застосовуються до брухту і нового металу.
У грудні російське експортне мито на мідну катанку становило 7%, що нижче за 10%-ве мито на брухт. Імпорт мідної катанки в Китай оподатковується в розмірі 4%, а на імпорт російського брухту мито не поширюється.
Продажі нового металу, замаскованого під брухт, що почалися в грудні, відображаються в розбіжності між китайськими та російськими даними.
Дані китайської митниці свідчать про те, що з грудня Китай закупив значно більше мідного брухту в Росії, в той час, як російські дані, отримані Reuters від постачальника комерційних даних, свідчать про те, що обсяг брухту, що експортується до країни, яка є найбільшим торговим партнером, був незначним.
Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари, після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти Росії за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Санкції проти Росії
Країни Заходу постійно запроваджують обмеження проти РФ за її війну в Україні та іншу зловмисну діяльність. Проте чиновники вважають, що вже введених санкцій недостатньо і закликають до їхнього посилення.
Раніше генпрокурор Андрій Костін говорив, що на РФ слід посилювати тиск, зокрема, шляхом запровадження секторальних санкцій, які зашкодять економіці агресора.
Президент Володимир Зеленський також заявляв, що країнам Заходу необхідно посилити санкції проти Росії. Ракети країни-агресора, зокрема "Кинджали", складаються з десятків іноземних деталей.
А нещодавно Європейська рада закликала посилити санкції проти РФ за вторгнення до України. Зокрема, пропонується розробити новий комплекс заходів, який не дозволить агресорові оминати санкції через треті країни.
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