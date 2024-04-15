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АНАЛІТИКА

Ціни на алюміній і нікель на LME зросли на 9% слідом за введенням нових санкцій проти РФ

 

Ціни на алюміній і нікель на Лондонській біржі металів (LME) підскочили на 9% у понеділок слідом за запровадженням США і Великою Британією заборони на імпорт металів з Росії, повідомляє агентство Bloomberg.

Алюміній подорожчав на 9,4% - максимально з моменту запуску цього контракту на LME в 1987 році, вартість нікелю зросла на 8,8%.

У п'ятницю стало відомо, що США і Велика Британія запровадили заборону на імпорт алюмінію, міді та нікелю з Росії. У результаті цієї ініціативи LME і Chicago Mercantile Exchange (CME) заборонено приймати нові партії алюмінію, міді та нікелю з РФ. Санкції також забороняють випуск варантів на російські метали і купівлю металів у рамках розрахунків за деривативними контрактами.

Запровадження нових обмежень, ймовірно, не зупинить постачання російських металів, однак цей крок посилює невизначеність на сировинному ринку, зазначає Bloomberg.

За даними консалтингової компанії CRU Group, Росія постачає близько 6% світового обсягу алюмінію, 5% нікелю і 4% міді.

Негайна реакція ринку на новини відображає "занепокоєння з приводу скорочення поставок російських металів на західні ринки через санкції", говорить аналітик Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co. Цзя Чжен.

Деякі галузеві експерти, однак, зазначають, що російські компанії "Русал" і "Норильський нікель" наразі залучені до західної фінансової системи набагато менше, ніж до початку воєнних дій в Україні, тоді як галузь загалом готувалася до можливих санкцій проти РФ в останні два роки, пише Bloomberg.

Так, продаж в Європу забезпечила 28% виручки "Русалу" 2023 року (роком раніше - 36%), йдеться у звіті компанії. У США російський алюміній не надходив після введеної в березні 2023 року заборони.

"Санкції не націлені конкретно на фізичну торгівлю металами за межами складської системи LME, і це має пом'якшити масштаб впливу на ціни", - йдеться в огляді Citigroup Inc.

Підйому цін на метали також може сприяти ескалація конфлікту на Близькому Сході.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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