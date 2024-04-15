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АНАЛІТИКА

Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ

 

Влада Китаю вимагає від найбільших постачальників телекомунікаційних послуг відмовитися від використання іноземних процесорів, пише The Wall Street Journal.

За даними джерел газети, відповідний припис було випущено раніше цього року міністерством промисловості та інформаційних технологій КНР. Дедлайн для завершення цього процесу, встановлений відомством, настає 2027 року.

Таке рішення китайської влади вдарить по американських виробниках чипів Intel Corp. і Advanced Micro Devices Inc. (AMD), зазначають джерела WSJ. Останніми роками саме ці дві компанії постачали основну частину центральних процесорів для використання в мережевому обладнанні в Китаї та по всьому світу.

Китайські оператори зв'язку China Mobile і China Telecom є ключовими замовниками Intel і AMD у КНР, вони купують тисячі серверів для своїх датацентрів, пише WSJ. Ці сервери необхідні для забезпечення взаємодії телекомунікаційного обладнання з базовими станціями і зберігання даних користувачів мобільного зв'язку.

Раніше цього року стало відомо, що Пекін вимагає від держустанов заміни іноземних технологій місцевими рішеннями, зокрема, поступової відмови від використання в ПК і серверах чипів американських Intel і AMD, а також поступової відмови від операційної системи Windows від Microsoft Corp. і баз даних, розроблених іноземними компаніями.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай
 

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