Польща отримала від ЄС «найбільший в історії» трансфер на 6,2 млрд євро

Польща 15 квітня отримала від ЄС переказ у розмірі 6,2 млрд євро (27 млрд злотих), що в уряді назвали найбільшою разовою виплатою за час членства Польщі у Євросоюзі.

Як повідомляє Onet, пише "Європейська правда", про це оголосила польська міністерка з питань фондів і регіональної політики Катаржина Пелчинська-Наленч.

"Польща щойно отримала найбільший трансфер від ЄС за історію нашого членства", - заявила міністерка.

У дописі вона також дорікнула попередній владі і наголосила, що членство у Євросоюзі - це не лише про гроші, але й спільні цінності.

Кошти будуть спрямовані на низку проєктів, переважно у сфері інфраструктури.

Міністерка заявила, що це "важливий день для польської економіки та інвестицій".

Нагадаємо, Єврокомісія в кінці лютого 2024 року остаточно розблокувала для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.