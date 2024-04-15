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Boeing розширює виробництво авіаційних деталей і комплектуючих на заводі в Китаї
13:15 15.04.2024 |
Компанія Boeing, один із найбільших світових авіабудівників, запустила третю чергу проєкту розширення виробництва авіаційних деталей і комплектуючих на заводі в китайському місті Тяньцзінь, що дасть змогу подвоїти його потужності.
Про це повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.
Проєкт розширення виробництва на заводі в Тяньцзіні, першому спільному підприємстві Boeing у Китаї, стартував у 2019 році.
В компанії очікують, що нові цехи площею близько 58 000 квадратних метрів дозволять подвоїти виробничі потужності заводу і проводити роботи зі складання висококласних та складних деталей.
«Boeing дуже пишається партнерством, яке ми будували з Китаєм протягом понад півстоліття», - сказав віцепрезидент компанії і керівник Boeing Global Брендан Нельсон.
За його словами, компанія має намір залишатися в Китаї протягом наступних 50 років і продовжувати співпрацювати з китайськими партнерами у широкому спектрі сфер, включаючи виробництво композитних матеріалів, дослідження та розробку, підготовку персоналу.
Компанія Boeing Tianjin Composites Co. заснована в 1999 році, є найбільшою виробничою базою композитних матеріалів у ланцюзі поставок Boeing у Китаї та випускає продукцію для всіх моделей літаків компанії.
Китай отримав першу партію літаків Boeing 707 у 1973 році. Відтоді компанія Boeing поставила китайським клієнтам понад 2000 авіамашин, а виготовлені в Китаї деталі та комплектуючі встановлені на понад 10 тисяч літаків Boeing.
Як повідомляв Укрінформ, генеральний директор Boeing Дейв Калхун піде у відставку наприкінці 2024 року в межах масштабної зміни керівництва аерокосмічного гіганта на тлі серії інцидентів із його літаками.
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