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АНАЛІТИКА

Фінляндія закриває водні пункти пропуску на кордоні з РФ

 

Фінляндія закриває декілька пунктів пропуску через море та озера, які раніше були відкриті для росіян.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної митна служби РФ.

Зокрема, росіянам закрили рух для прогулянок на воді по Сайменському каналу, що знаходиться на кордоні двох країн.

Окрім цього, було закрито два морських пункти пропуску: Хаапасаарі та Сантіо.

Фінляндія продовжує закриття кордонів на кордоні з Росією.

Нагадаємо:

Вищий адміністративний суд Фінляндії 14 березня вирішив відхилити скарги росіян на рішення уряду закрити кордон із Росією, заявивши, що вони не мали достатніх під собою підстав.
За матеріалами: Економічна правда
 

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