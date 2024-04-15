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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Прем'єрка Італії поїде до Китаю для перезавантаження відносин

 

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні прагне перезавантажити відносини її країни з Китаєм після того, як минулого року Рим вийшов із суперечливої глобальної інвестиційної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

За його словами, Мелоні здійснить поїздку до Китаю в найближчі місяці. А напередодні у п'ятницю міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зустрівся з міністром торгівлі КНР Ван Вентао в італійській Вероні.

"Ми хочемо розпочати новий етап у відносинах між Італією і Китаєм, та інвестувати у двостороннє партнерство", - заявив глава МЗС у четвер.

Ці плани з'явились після того, як ЄС розпочав масштабні зусилля щодо зменшення економічної залежності від Китаю, особливо після того, як Пекін продемонстрував підтримку Москві в її війні проти України, зазначає агентство.

Зміцнення зв'язків з Пекіном є частиною нового підходу італійської дипломатії, який заступник міністра закордонних справ Едмондо Чіріеллі описав як "прагматичний, але не цинічний".

Він ґрунтується на твердій відданості НАТО й трансатлантичному партнерству при одночасному зміцненні добрих відносин з так званими системними супротивниками, такими як Пекін, Тегеран та навіть Москва, йдеться в публікації.

Італія була єдиною країною G7, яка приєдналася до ініціативи лідера Китаю Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях" - глобальної інфраструктурної угоди, спрямованої на розширення впливу Пекіна, насамперед в Азії, Африці та Східній Європі. Цей крок викликав обурення з боку США та їхніх союзників.

Основна стаття італійського експорту до Китаю - фармацевтична продукція, яка минулого року склала 4,4 млрд євро, що становить майже п'яту частину від 19 млрд євро загального експорту. Натомість експорт КНР до Італії становив 46,8 млрд євро.

Згідно з даними США, Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для ведення війни проти України.

Перед цим FT з посиланням на неназваних посадовців повідомляли, що Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив про допомогу Китаю Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння". Йшлося, зокрема, про допомогу у виробництві оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері.

Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.
 

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