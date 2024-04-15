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АНАЛІТИКА

Крісталіну Георгієву обрали на другий термін головуваня у МВФ

 

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю обрала Крісталіну Георгієву на посаду директорки-розпорядниці МВФ на другий п'ятирічний термін, який починається 1 жовтня 2024 року. Рішення Ради було ухвалено консенсусом, повідомляють у прес-релізі МВФ.

"Ухвалюючи це рішення, Рада високо оцінила сильне і гнучке керівництво пані Георгієвої в період її перебування на посаді, коли вона долала низку серйозних глобальних потрясінь. Пані Георгієва керувала безпрецедентними заходами реагування МВФ на ці потрясіння, включно із затвердженням більш як 360 млрд доларів США нового фінансування від початку пандемії для 97 країн, полегшенням боргового тягаря найбідніших і найуразливіших членів Фонду та історичним виділенням спеціальних прав запозичення (СПЗ) на суму 650 млрд доларів США", - йдеться в заяві координаторів Виконавчої ради МВФ Афонсо С. Бевілакуа та Абдулду Абдулдара.

Зазначається, що в перспективі Рада вітає те, що "пані Георгієва приділятиме особливу увагу питанням макроекономічної та фінансової стабільності, забезпечуючи при цьому, щоб Фонд продовжував адаптуватися і розвиватися відповідно до потреб усіх членів. Рада визнає, що вона приділяє особливу увагу зміцненню підтримки, що надається Фондом своїм членам шляхом надання ефективних консультацій з питань політики, розвитку потенціалу та фінансування. Рада сподівається на подальшу тісну співпрацю з Директором-розпорядником".

Директор-розпорядник МВФ призначається виконавчою радою на п'ятирічний термін. Крісталіна Георгієва, якій у серпні виповниться 71 рік, обійняла цю посаду в жовтні 2019 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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